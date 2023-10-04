На что теперь способны модернизированные ракеты, которые, судя по всему, появились у украинских защитников.

Ранее в Сети появились первые кадры применения переделанной в ударный вариант украинской ракеты ЗРК С-200 по российским оккупантам, пишет Politeka.net.

По словам полковника запаса ГШ ВСУ, украинского военного эксперта Олега Жданова, эти ракеты могут относиться к категории высокоточного оружия.

«Дальность до 300 километров, порядка 85-90 килограммов у них взрывчатого вещества. Остальное у них – осколочная оболочка. Она может меняться. Головная часть ракеты весит 217 килограммов. Меньшая часть – это взрывчатка, а большая – это убойные элементы, которые долны создать облако помех и разрушить воздушную цель», - сообщил Жданов в новом видеообзоре.

Военный эксперт пояснил, что, если применять ракету в качестве земля-земля, то головная часть может меняться полностью на осколочно-фугасную. По словам Жданова, можно убирать поражающие элементы и заполняться тротилом, гексогеном.

«Это управляемая ракета. Если там поставить правильные «мозги», как говорят наши айтишники, то ракета будет управляться на всех участках траектории и она будет корректироваться. Допустим, с помощью системы GPS-навигации. Тогда точность ракеты будет высочайшая», - подчеркнул Олег Жданов.

Военный аналитик также сообщил, что точных цифр количества ракет С-200 на складах в Украине неизвестно.

«Но последний дивизион этих ракет в 2018-м году был снят с боевого дежурства и с вооружения ВСУ, мы перешли на трехсотый комплекс. Сейчас мы имеем возможность достать эти ракеты со складов, есть к ним пусковые установки. И путем модернизации головной части и электронной составляющей этой ракеты можем превращать ее в класс земля-земля», - рассказал Олег Жданов.

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