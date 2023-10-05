Так, на Токмакском направлении продолжаются ближние бои в районе вклинения передовых подразделений ВСУ в первую позицию главного рубежа обороны противника между Новопрокоповкой и Вербовым.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

«Противник стремится любой ценой сузить это вклинение. В последние два дня он был вынужден перейти от фланговых ударов к лобовым попыткам оттеснить передовые украинские подразделения с "вершины" вклинения», - рассказал военный эсперт.

И на некоторых участках российским захватчикам это удалось. В то же время передовые подразделения ВСУ северо-западнее Вербового, атаковав, заставили противника отойти на 250 метров в юго-восточном направлении.

Также Машовец обращает внимание на еще одну ситуацию, сложившуюся на поле боя. По его словам, командование российских оккупантов готовят подразделения к перемещению из Бердянского на Токмакское направление.

«Очевидно, что командование группировки войск противника "Запорожье" консолидирует войска (силы) 58-й общевойсковой армии на одном оперативно-тактическом направлении», - сообщил Мащовец.

И это, отмечает Машовец, вполне понятно.

«42-я мсд из состава этой армии (одно из основных ее соединений) сейчас не в том положении, чтобы "составить пару" 19-й мсд этой армии. Если войска 58-йобщевойсковой армии, растянутые на широком фронте от Васильевки до Старомлиновки, продолжат находиться в таком положении, то сама эта армия просто постепенно потеряет свою ценность как целостное объединение войск», - пояснил Маовец.

По словам эксперта, не в последнюю очередь это происходит из-за утраты целым рядом частей и соединений противника, оперировавших на этом направлении, достаточного уровня боеспособности.

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