Ситуация на фронте в Украине остается напряженной, и для достижения стратегического успеха необходимо перерезать проходящую через Токмак железную дорогу "Волноваха-Мелитополь".

Об этом говорит бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью с журналистом Юрием Романенко.

В ходе интервью Алексей Арестович выразил свой взгляд на ситуацию на фронте в Украине. По его словам, российские войска столкнулись с трудностями отстаивания украинского контрнаступления.

"Они сточили две дивизии, одна из которых штурмует с Запада, другая - с Востока эту кишку, пытаясь ее срезать. И четыре полка уничтожили примерно через две недели где-то в этих атаках. Они оказались бесплодными, эти атаки," - заявил экс-советник. .

Арестович отметил, что даже столь подготовленные и мотивированные десантники не смогли преодолеть небольшую кишку. Он выразил сомнения, что возможность российских войск преодолеть большую кишку, а также указал на стратегическое значение перерезания железной дороги "Волноваха-Мелитополь".

"Где же им взять подразделение, которое большую кишку срежет, если они не смогли справиться с маленькой? Во-вторых, никто не говорит, что мы должны остановиться на этой кишке. У контрнаступления есть конкретная задача - перерезать железную дорогу Волноваха-Мелитополь ', которая проходит через Токмак. Потому что весь российский южный фронт держится на двух ветках: крымский мост и вот эта железная дорога", - объяснил эксперт.

Арестович призвал к действиям на Токмаке как минимум до достижения этого города. Он подчеркнул, что это позволит контролировать ключевые дороги и расширять наступление дальше. Также он отметил важность обеспечения огневого контроля над прилегающими территориями и объектами поставки врага.

“Там до Токмака уже 18 километров, по нему регулярно прилетает. И вот эта перерезанная железная дорога заставит их поставляться автомобильно и через Крымский мост. Но Крымский мост мы атакуем, а автомобильная поставка очень уязвима”, - утверждает Арестович.

Бывший советник Офиса президента призвал к организационной, ресурсной и кадровой готовности к проведению контрнаступления на Токмаке. Он подчеркнул, что эта задача важна для достижения стратегического успеха и недопущения опасности для Украины.

Если мы не будем готовы организационно, ресурсно и кадрово, ничего не будет. Так на Токмаке и застряем. И нас к какому-нибудь приговору заставят прямо на этом рубеже, что для нас глубоко не удовлетворительная история”, - говорит он.

Эксперт также отметил, что на южном фронте существуют другие возможности для перерезания линии вражеского противника, но подчеркнул, что задача по Токмаку имеет решающее значение для дальнейшего развития событий.

“Например, можно развить успех в Великой Новоселке, Урожайном, но там перебросили резервы россияне и там бои с переменным успехом. Под Токмаком даже в таких условиях двигаются, но здесь немного другое. Местность сложнее, соотношение войск другое”, - говорит Арестович.

В конце концов Алексей Арестович убежден, что россияне верят в наш успех больше, чем мы. Потому и ведут себя агрессивно.

“В отличие от нас, которые говорят, что, наверное, мы уже не дойдем, они как раз прекрасно понимают, что у нас все перспективы дойти. Именно поэтому ведутся тяжелые бои в Марьянке, Авдеевке, Андреевке, Курдюмовке. Такие же движения на линии Купянск-Кременная. Там непрерывные попытки атак противника, да и борьба за конкретные 100 метров в лесу, как обычно, без особого продвижения”, - утверждает экс-советник.

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