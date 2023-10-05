Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам.

«В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - рассказали в Геенштабе.

Кроме того, сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину, применив 29 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Сбить, к сожалению, удалось не все.

Защитниками неба над Украиной были уничтожены 24 вражеских «Шахеда».

«Действительно, ночь была опять же тревожной. Была боевая работа, напряженная боевая работа: как контрбатарейная на линии фронта, так и Сил противовоздушной обороны в более тыловых регионах», - подчеркнула спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, продолжается террор регионов, которые могут поставлять силы и поддерживать прифронтовые территории.

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