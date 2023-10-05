Анне Марчуку было всего 38 лет, вместе с ней погибли муж и дети.

О трагедии рассказал руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет Politeka.net.

Напомним, ежедневно в 9 утра украинцы чтят память всех, чью жизнь унесла российско-украинская война.

По словам Лысогора, жизнь Анны Марчук оборвалась из-за российской ракеты.

В тот день, 9 мая 2022 года, ракета разрушила дом в селе Шипиловка Попаснянского района.

В момент атаки семья пряталась в подвале.

«Под завалами погибла вся семья Марчук – Анна, ее муж, дочь, сын и племянница, а также четверо их односельчан», - сообщил Лысогор.

Подруга семьи рассказала, что тела погибших не могли достать сначала из-за плотных обстрелов, а затем поселок попал в оккупацию. Оккупанты не дают техники и разрешения на раскопки.

Руководитель Луганской ОВ также сообщил, что Луганщина продолжает страдать от жестоких обстрелов. Однако в населенных пунктах, которые каждый день обстреливаются, до сих пор остаются люди.

«Макеевка вместе с Невским и Белогоровкой страдает от ежедневных артиллерийских и минометных обстрелов россиян. Врагу безразлично на гражданских и их дома. Он не останавливается ни перед чем. Поэтому не следует пренебрегать возможностью обезопасить собственную жизнь», - отметили в Луганской ОВА, подчеркнув, что людей постоянно уговаривают уехать.

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