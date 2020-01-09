Андрей Сергеевич Антоненко - известный музыкант, которому выдвинули обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Биография

Андрей Сергеевич Антоненко родился 2 октября 1971 года в Киеве.

Образование

По образованию Андрей является музыкантом. Учился в музыкальной школе по классу цимбал. Имеет диплом дирижера самодеятельного хора. Преподавал игру на гитаре.

Семья

О личной жизни музыканта известно немного. Он три раза состоял в браке. Третья супруга, которую зовут Светлана, родила ему двоих детей. Сын Витя появился на свет семь лет назад, а дочь Варико (Варвара) три года назад.

Карьера

Еще в советское время Антоненко стал основателем группы под названием “Лепрозорий”, которая играла в стиле thrash metal. Кроме того, Андрей в разное время был участником групп DAZ Machine и ADEM.

С последней он в 1991 году победил на фестивале в Москве, после чего получил предложение записать диск за океаном. Но после августовских событий 1991 года и провозглашения Украиной независимости, Антоненко решил остаться на родине.

В 2003 году Андрей стал основателем группы Riffmaster. В этом проекте Антоненко стал вокалистом, автором музыки и текстов. Также он играл на гитаре. Название группы скоро стало и псевдонимом музыканта. Кроме Андрея участниками группы стали Виктор Лукьянов (гитара) и Алексей Курбаков (бас).

Через четыре года после основания Риффмастер выпустил свой первый альбом (“Beautiful Day”). Второй музыкальный сборник (“Котлета по-киевски”) увидел свет в 2015 году. За шестнадцать лет существования группа выпустила восемь клипов. В конце 2013 года Антоненко присоединился к участникам Майдана.

В 2014 году Риффмастер и Сашко Положинский (группа “Тартак”) записали совместную работу под названием “Земля” о боевых действиях на Донбассе. С того же времени музыкант и его группа начали выступать на передовой для бойцов-атошников.

В 2017 году группа выпустила клип на самую известную свою композицию - “Тихо прийшов, тихо пішов”, которая стала неофициальным гимном украинских спецназовцев и всех бойцов АТО/ОСС. В том же году Андрей присоединился к ВСУ и стал военнослужащим Сил специальных операций, получив звание сержанта.

Компромат

12 декабря 2019 года на странице Андрея Антоненко появился пост в Facebook о том, что ему предъявляют обвинение в убийстве Павла Шеремета, а в его дворе проходит обыск.

Вскоре стало известно, что музыкант арестован по подозрению в подготовке убийства известного украинского журналиста.

Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года. По версии следствия, убийство было осуществлено им вместе с военными медиками Яной Дугар и Юлией Кузьменко. Кроме того, задержаны добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

Следствие нашло связь между убийством Шеремета и двумя другими резонансными делами: подрывом ЛЭП на границе с Крымом в 2015 году и покушением на предпринимателя в Ивано-Франковской области.

“Было установлено, что подрыв опоры осуществил Андрей Антоненко. При этом при покушении на предпринимателя и убийстве Шеремета использовалось аналогичное взрывное устройство”.

Согласно официальному тексту сообщения о подозрении, Андрей Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, совершая свои действия, чтобы привлечь внимание общественности к определенных политических убеждений ... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета”.

В день задержания Антоненко состоялся брифинг Министерства внутренних дел, на котором выступил среди прочих, Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства сделал акцент на заказчике. По словам гаранта, на вопрос о том, кто это обязательно найдется ответ. В ходе брифинга Президент также добавил, что ему не хочется, чтобы это дело стало “сериалом”.

На судебном заседании по избранию меры пресечения музыкант отверг обвинения в том, что он организовал убийство журналиста. Андрей заявил, что не имеет никакого отношения к этому делу. Также Антоненко сообщил, что в случае признания им вины, это будет означать, что против него применили “силовое давление или пытки”.

По поводу своих ультраправых убеждений музыкант сказал, что у него их не может быть потому что “я родился в еврейском районе, я наполовину еврей, у меня дед польский еврей”.

14 декабря Печерский суд назначил Антоненко содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога. 17 декабря следователь пытался начать допрос Антоненко, но он отказался давать показания, назвав следствие по делу предвзятым.

Ряд активистов, волонтеров и добровольцев призвали всех поддерживать Антоненко, Дугар и Кузьменко. Заявление МВД они восприняли как целенаправленную дискредитацию добровольцев и волонтеров.

17 декабря 2019 года в Харькове возле областного управления Нацполиции прошел концерт в поддержку Антоненко под названием “Дело шито белыми нитками”.

20 декабря уже сам Антоненко подал в суд на некоторые средства массовой информации, а также чиновников: глав МВД, полиции, Генпрокуратуры и даже Президента Украины, требуя защиты чести и достоинства. Андрей обвинил их в том, что на брифинге по его задержанию, те обнаружили пренебрежение к презумпции невиновности, обвинив Антоненко в соучастии в убийстве Шеремета без решения суда.

После того, как Антоненко был оставлен на два месяца под арестом, его защита обратилась в Апелляционный суд. Адвокат Святослав Жерновников просил изменить меру пресечения на ночной домашний арест, ссылаясь на недостаточность доказательств его причастности к убийству Шеремета и на то, что он содержит двух несовершеннолетних детей.

Однако 23 декабря Апелляционный суд оставил решение Печерского суда без изменений.

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