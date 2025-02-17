Об этом он рассказал в своем блоге.
Как отмечает эксперт, не зря сейчас активизировалась тема редкоземельных минералов, полезных ископаемых, и мы уже видим, что Украина не будет просто так отдавать то, что имеет. В частности, сообщает он для Politeka, об этом уже написало издание The Washington Post, что Зеленский отказался подписывать соглашение, и администрация Трампа очень этим не довольна.
«Вы имеете дело не с банановой республикой, уважаемые партнеры. Вы имеете дело с сильным государством, с нацией, которая борется за волю и свободу, с сильным лидером во главе государства и субъектом. Украина доказывает свою субъектность на поле боя. Каким образом еще сказать, что мы являемся серьезным международным игроком? Какие еще нужные доказательства, как не ожесточенная борьба против российского агрессора? Я думаю, что достаточно. И вот говорят, что это было недальновидно (ред. – отказ Зеленского). Нет. Рассмотреть, изучить, обсудить, предложить инициативы, внести пункты по гарантиям безопасности для Украины», - комментирует Александр Мусиенко.
Итак, констатирует он, продолжается борьба за гарантии безопасности, чтобы мир действительно был постоянным и справедливым, а Украина – суверенной и сильной. И интересные вещи, сообщает эксперт для Politeka, пишет британская газета The Guardian, по поводу вступления Украины в НАТО.
«Украина автоматически становится членом НАТО в случае, если россия повторяет свою агрессию. Ну, вот такая формулировка. Давайте скажем откровенно, это не слишком надежно. Чем это отличается от нынешних обещаний принять Украину в НАТО? Почему этого не сделать сейчас, чтобы сделать невозможной любую последующую военную агрессию со стороны россии? Это же абсолютно логичные вещи, они на поверхности, но сегодня, к сожалению, нет готовности от партнеров. Вместе с тем такая идея есть, ее озвучил сенатор Линдси Грэм на полях Мюнхенской конференции. Похоже, что это будет одно из предложений США по гарантиям безопасности Украины», - рассуждает Александр Мусиенко.
Как сообщала Politeka, Мусиенко о попадании российского дрона в саркофаг Чернобыльской АЭС: «А что, если бы это была ракета?».
Также Politeka писала, что Бортник оценил состав переговорной группы Трампа: спецслужбы, связи в москве и симпатии к Украине.