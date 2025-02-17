Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что сейчас идет борьба за сильные гарантии безопасности для Украины, за НАТО, поэтому даже редкоземельные металлы мы не будем отдавать просто так, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, не зря сейчас активизировалась тема редкоземельных минералов, полезных ископаемых, и мы уже видим, что Украина не будет просто так отдавать то, что имеет. В частности, сообщает он для Politeka, об этом уже написало издание The Washington Post, что Зеленский отказался подписывать соглашение, и администрация Трампа очень этим не довольна.

«Вы имеете дело не с банановой республикой, уважаемые партнеры. Вы имеете дело с сильным государством, с нацией, которая борется за волю и свободу, с сильным лидером во главе государства и субъектом. Украина доказывает свою субъектность на поле боя. Каким образом еще сказать, что мы являемся серьезным международным игроком? Какие еще нужные доказательства, как не ожесточенная борьба против российского агрессора? Я думаю, что достаточно. И вот говорят, что это было недальновидно (ред. – отказ Зеленского). Нет. Рассмотреть, изучить, обсудить, предложить инициативы, внести пункты по гарантиям безопасности для Украины», - комментирует Александр Мусиенко.

Итак, констатирует он, продолжается борьба за гарантии безопасности, чтобы мир действительно был постоянным и справедливым, а Украина – суверенной и сильной. И интересные вещи, сообщает эксперт для Politeka, пишет британская газета The Guardian, по поводу вступления Украины в НАТО.

«Украина автоматически становится членом НАТО в случае, если россия повторяет свою агрессию. Ну, вот такая формулировка. Давайте скажем откровенно, это не слишком надежно. Чем это отличается от нынешних обещаний принять Украину в НАТО? Почему этого не сделать сейчас, чтобы сделать невозможной любую последующую военную агрессию со стороны россии? Это же абсолютно логичные вещи, они на поверхности, но сегодня, к сожалению, нет готовности от партнеров. Вместе с тем такая идея есть, ее озвучил сенатор Линдси Грэм на полях Мюнхенской конференции. Похоже, что это будет одно из предложений США по гарантиям безопасности Украины», - рассуждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко о попадании российского дрона в саркофаг Чернобыльской АЭС: «А что, если бы это была ракета?».

Также Politeka писала, что Бортник оценил состав переговорной группы Трампа: спецслужбы, связи в москве и симпатии к Украине.





