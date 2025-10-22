Доктор Евгений Комаровский объяснил, что люди с хроническими болезнями учатся жить в этих условиях, так и украинцам надо учиться жить в войне, перестав надеяться на Трампа, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Русланом Бортником.

Как отмечает гость программы, медицина ко многим неизлечимым болезням принципиально изменила свое отношение, ведь неизлечимая болезнь далеко не всегда, как правило, смертельна. То есть, объясняет он, если у человека бронхиальная астма или сахарный диабет первого типа, то медицина может научить его жить с этой болезнью, и это не означает, что человек будет постоянно страдать, он сможет спокойно жить.

«Так вот сегодня мы фактически все перестали относиться к войне как к явлению, это болезнь, которая началась, мы ее лечим, она идет. Это болезнь, война стала для всех нас частью жизни. И мы учимся существовать в рамках этой болезни, которая на накладывает огромное количество ограничений», – объясняет Евгений Комаровский.

И в этой ситуации, утверждает доктор, мы все должны сосредоточиться на себе и близких, на том, какие есть инструменты существования в сложившихся новых правилах игры. А также, добавляет он, не надо рассчитывать и даже допускать мысль, что через 2 недели кто-то с кем-то встретится в Будапеште и уже на следующий день боевые действия остановятся по линии соприкосновения, к этому всему надо относиться как к сериалу на Netflix.

«У вас сейчас другой вопрос: источники энергии, источники освещения, теплая одежда, запас продуктов, чистая вода и так далее. Вот это ваша задача. Что вы можете сделать? Физические нагрузки. Да, физические нагрузки очень важны, потому что это один из самых главных инструментов управления стрессом. Окружите себя людьми, с которыми вы можете вместе общаться, делать совместные практические, прикладные дела. Вот на этом сосредоточьтесь, прекратите сидеть перед цифровыми устройствами, анализируя каждый чих, который сказал Трамп», – заключает Евгений Комаровский.

