Политик Роман Бессмертный заявил, что, если бы встреча Трампа с путиным в Будапеште состоялась, Венгрию могли бы лишить права голоса в ЕС, тем более, что путин летает с истребителями, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Свободное медиапространство».

«По моему убеждению, вот сейчас в Европе сложилось максимально критическое отношение к поведению Орбана. И обратите внимание, что даже 19-й пакет санкций Орбан поддержал. То есть Орбан понимает, что ходит по лезвию ножа», – подчеркивает Роман Бессмертный.

Попутно он напоминает и обещание Орбана, что путина не задержат на саммите с Трампом в Будапеште, но, согласно ордеру МКС, должен состояться арест, и Венгрия должна выполнять эти обязательства. Что касается Нетаньяху, замечает политик, ситуация другая, потому что на Израиль все же напали, Израиль – жертва, поэтому здесь есть дискуссия, а вот относительно путина абсолютный консенсус, что президент россии – военный преступник, и если бы Венгрия его не арестовала на этой встрече, то ее бы лишили права голосовать в ЕС.

Также он вспоминает и заявление МИДа Болгарии о том, что они могли бы предоставить разрешение самолету путина пролететь по их воздушному пространству, если бы встреча в Будапеште состоялась. И это, подчеркивает гость программы, даже хорошо, потому что вот страна проявила себя и такую ​​позицию, теперь мы знаем.

«Но здесь еще одна проблема. Ил, на котором летает путин, обычно сопровождают истребители Су-35, как это было в Саудовской Аравии. Это военные самолеты, и здесь возникает вообще вопрос. Я не знаю, как болгары предварительно делали это заявление. Они должны понимать, что на их территорию залетает самолет с полным боевым оснащением, и это тогда, когда в ЕС и НАТО идет дискуссия по сокращению регламентов по поражению самолетов потенциального противника. И напомню, что, согласно решению НАТО, россия признана угрозой безопасности на уровне с Китаем, а это значит, что существует специальный режим контроля воздушного пространства», – предупреждает Роман Бессмертный.

