Про це він розповів на своєму каналі.
Як розповідає експерт, тепер воюють не дивізіями, не бригадами, не полками, не батальйонами, не ротами, не взводами, а відділеннями, навіть напіввідділеннями, штурмовими парами, 2-3 особи. Тобто, пояснює він, стрілецькі бої – це максимум один на один, два на два чи три на три, не більше, а самі пункти оборони розташовані вдалині, 4-5 км, і все контролюється за допомогою ударних і розвідувальних дронів. Аналогічно, констатує експерт, бойові дії ведуться у місті, але у місті легше, бо проходження кілзони простіше, ніж у полі.
«Як відбувається наступ противника? Це не Бахмут. Це інфільтрація, просочування. Тобто піхота виконує функцію спецназу і розвідки. Ось піхотинець, а функціонал у нього розвідувальний. Вони проникли, а після цього що зробили? Закріпилися, сховалися і ведуть розвідку. Після того, як дається команда, вони з усіх боків починають вести бойові дії», – пояснює Олег Старіков.
А після цього, продовжує експерт, весь населений пункт чи укріпрайон переходить у сіру зону. Тож, констатує він, можна сказати, що Костянтинівка у сірій зоні, і наші передові підрозділи, штурмовики можуть зайти глибоко в тил супротивника, але реально місто не контролює ніхто.
«Інформаційна складова подається методами ведення бойових дій, які були раніше. Наприклад, фортеця. Прийшли, оточили фортецю, захисники фортеці, у них стільки-то їжі, води залишилося, воюють, коли все закінчилося, або здалися, або загинули. А зараз такого нема. Зараз 2-3 людини десь, їм за допомогою дронів докидається бойове та тилове забезпечення. Вони можуть воювати там і місяць, і два, і три. А якщо вже командування ухвалює рішення, значить, вони інфільтрувалися і пішли», – розповідає Олег Старіков.
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