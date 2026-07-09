Військовий експерт Олег Старіков розповів, як зараз виглядають бойові дії на фронті, і пояснив, що Костянтинівка, по суті, у сірій зоні, ніхто місто не контролює, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

Як розповідає експерт, тепер воюють не дивізіями, не бригадами, не полками, не батальйонами, не ротами, не взводами, а відділеннями, навіть напіввідділеннями, штурмовими парами, 2-3 особи. Тобто, пояснює він, стрілецькі бої – це максимум один на один, два на два чи три на три, не більше, а самі пункти оборони розташовані вдалині, 4-5 км, і все контролюється за допомогою ударних і розвідувальних дронів. Аналогічно, констатує експерт, бойові дії ведуться у місті, але у місті легше, бо проходження кілзони простіше, ніж у полі.

«Як відбувається наступ противника? Це не Бахмут. Це інфільтрація, просочування. Тобто піхота виконує функцію спецназу і розвідки. Ось піхотинець, а функціонал у нього розвідувальний. Вони проникли, а після цього що зробили? Закріпилися, сховалися і ведуть розвідку. Після того, як дається команда, вони з усіх боків починають вести бойові дії», – пояснює Олег Старіков.

А після цього, продовжує експерт, весь населений пункт чи укріпрайон переходить у сіру зону. Тож, констатує він, можна сказати, що Костянтинівка у сірій зоні, і наші передові підрозділи, штурмовики можуть зайти глибоко в тил супротивника, але реально місто не контролює ніхто.

«Інформаційна складова подається методами ведення бойових дій, які були раніше. Наприклад, фортеця. Прийшли, оточили фортецю, захисники фортеці, у них стільки-то їжі, води залишилося, воюють, коли все закінчилося, або здалися, або загинули. А зараз такого нема. Зараз 2-3 людини десь, їм за допомогою дронів докидається бойове та тилове забезпечення. Вони можуть воювати там і місяць, і два, і три. А якщо вже командування ухвалює рішення, значить, вони інфільтрувалися і пішли», – розповідає Олег Старіков.

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