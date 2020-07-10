«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от Зеленского прекратить попытки дискредитации председателя Политсовета партии Виктора Медведчука, а также перестать плясать дудку оголтелых национал-радикалов и заигрывать с ними перед ними.

Об этом говорится в официальном заявлении партии. В частности, в заявлении отмечается, что для Владимира Зеленского стала нормой копировать лозунги националистов.

«Для президента Зеленского уже привычно плясать под дудку радикалов, выступать с ними с единым мнением, повторять их лозунги, копировать их политические позиции и ксенофобскую идеологию. Вместе с националистами он чертит «красные линии» на карте Украины, отказывается от диалога с Донецком и Луганском и срывает мирные переговоры. Он считает Победу над нацизмом «войной за чужие интересы», подписывается под политикой дискриминации русскоязычных украинских граждан. А в политике -выбирает репрессии и давление на политических оппонентов», - говорится в заявлении партии.

Свое истинное лицо Зеленский показал во время поездки на Волынь, где, отвечая на вопрос национал-провокатора, разразился голословными обвинениями в адрес Виктора Медведчука.

«Во время поездки на Волынь Владимир Зеленский, подыгрывая провокаторам, выступил с голословными обвинениями в адрес Виктора Медведчука. И пообещал националистам натравить правоохранительные органы. Вот такой неадекватный диалог представителя террористических формирований с Зеленским. У Зеленского нет претензий к тем, кто бросает гранаты в офис нашей партии, кто забивает недовольных битами, ему не интересно, кто финансирует эти банды в Украине. Его интересует наша политическая сила!».

«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от Владимира Зеленского остановить политическое давление и прекратить попытки дискредитации главы Политического совета партии Виктора Медведчука.

В заявлении отмечается, что нападки Зеленского на ОПЗЖ абсолютно не случайны накануне местных выборов, которые должны состоятся в октябре 2020 года.

«Сегодня именно «Оппозиционная платформа – За жизнь» является единственной реальной альтернативой антинародному курсу власти. Очевидно, накануне местных выборов власть очень боится роста популярности и доверия к нашей политической силе».

Также подчеркивается, что Владимир Зеленский так и не ответил на письмо Виктора Медведчука, а вместо этого продолжает заигрывать с националистами, препятствует достижению мира на Донбассе и загоняет, проводит насильственную украинизацию и загоняет людей в нищету.

«Если президент так любит отвечать на вопросы, пусть найдет в себе смелость ответить на открытое письмо Виктора Медведчука. Пусть объяснит, почему власть не в состоянии обеспечить мир в стране. Когда будут установлены справедливые жилищно-коммунальные тарифы и прекращена антинародная политика, загоняющая людей в нищету. Когда прекратится деление людей на сорта и будут восстановлены конституционные права русскоязычных украинских граждан и представителей других национальных общин.

Не заискиваний перед националистами, а ответов на эти вопросы уже больше года ждет вся страна от Владимира Зеленского. Пока безрезультатно», - отмечается в заявлении партии.

Напомним, что ранее председатель Политсовета партии «оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором поднял вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, насильственной украинизации и непомерных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Виктор Медведчук говорил о том, что в Украине продолжают править бал национал-радикалы.