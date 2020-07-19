Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что действия сотрудников СБУ, которые задержали группу ветеранов ВОВ и подвергли их унизительному обыску, являются очередным подтверждением существования в Украине системы политических репрессий.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 июля украинские ветераны возвращались из России, где принимали участие в торжественных мероприятиях в честь 77-й годовщины битвы под Прохоровкой.

Возглавлял группу ветеран отряда спецназа органов госбезопасности, участник войны в Афганистане, бывшего заместителя гендиректора Харьковского завода им. Малышева 70-летний Михаил Исаев.

А с собой люди везли памятные медали «75 лет Великой Победы».

И именно эти медали и стали причиной задержания сотрудниками СБУ на КПП «Гоптовка».

Как рассказал сам Михаил Исаев, его и людей, большинству из которых за 90 лет, практически 10 часов продержали на КПП, но все же опустили.

По мнению председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, данная «карательная операция» украинских спецслужб является очередным подтверждением политических репрессий в Украине.

«Мог ли представить человек, отдавший многие годы укреплению обороноспособности нашей страны на должности заместителя гендиректора легендарного танкового завода им. Малышева, ветеран спецназа, служивший в Афганистане, что станет объектом разработки спецслужб за то, что передавал своим боевым товарищам искренние поздравления и медали, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне? Пожалуй, такое не могло ему присниться и в страшном сне.

Система политических преследований, унаследованная Зеленским и его командой от его предшественника Порошенко, с каждым днем набирает обороты. И в ее жернова уже попадают не просто невиновные, а люди, которых карают за их многолетний героический труд на благо нашей Родины», - сказал Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что защита исторической памяти во всем мире становится ключевой задачей



