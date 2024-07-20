Спросите индийского дипломата об отношениях с Китаем, и он повторит отрепетированную мантру: не может быть возврата к нормальной жизни, пока не будет восстановлен мир на их спорной границе в Гималаях.

Это была официальная линия большую часть времени с 2020 года, когда там произошло смертельное столкновение между индийскими и китайскими войсками.

На первый взгляд, позиция Индии заключается в отказе от предложения Китая о том, что две страны должны отложить в сторону спор, который подтолкнул Индию к сближению с Америкой, и сосредоточиться на областях, представляющих взаимный интерес.

Отношения действительно все еще далеки от нормальности до 2020 года. И вряд ли они скоро к ней вернутся. Тем не менее, в последние месяцы произошел тихий, но заметный сдвиг в сторону новой фазы отношений, определяемой стабильностью границ и более тесными торговыми связями.

Этот сдвиг отражает острую потребность Индии в китайских технологиях, инвестициях и экспертизе для удовлетворения ее непосредственных промышленных потребностей. Он также основан на растущей обеспокоенности Китая своей собственной экономикой и эскалацией торговых барьеров во всем мире.

Первый признак сдвига появился в ноябре прошлого года, когда индийские ограничения на выдачу виз китайским специалистам в некоторых отраслях были смягчены. За этим последовало смягчение риторики в отношении Китая со стороны премьер-министра Нарендры Моди.

Одной из причин перекалибровки является очевидный успех нового механизма управления пограничной напряженностью. Он опирается на «буферные зоны», из которых обе стороны выводят войска и прекращают все патрули.

Другим стимулом к ​​переменам стал недавний всплеск спроса на китайские технологии в Индии, несмотря на официальные усилия по снижению ее экономической зависимости от соседа.

Источник: economist.