Это была официальная линия большую часть времени с 2020 года, когда там произошло смертельное столкновение между индийскими и китайскими войсками.
На первый взгляд, позиция Индии заключается в отказе от предложения Китая о том, что две страны должны отложить в сторону спор, который подтолкнул Индию к сближению с Америкой, и сосредоточиться на областях, представляющих взаимный интерес.
Отношения действительно все еще далеки от нормальности до 2020 года. И вряд ли они скоро к ней вернутся. Тем не менее, в последние месяцы произошел тихий, но заметный сдвиг в сторону новой фазы отношений, определяемой стабильностью границ и более тесными торговыми связями.
Этот сдвиг отражает острую потребность Индии в китайских технологиях, инвестициях и экспертизе для удовлетворения ее непосредственных промышленных потребностей. Он также основан на растущей обеспокоенности Китая своей собственной экономикой и эскалацией торговых барьеров во всем мире.
Первый признак сдвига появился в ноябре прошлого года, когда индийские ограничения на выдачу виз китайским специалистам в некоторых отраслях были смягчены. За этим последовало смягчение риторики в отношении Китая со стороны премьер-министра Нарендры Моди.
Одной из причин перекалибровки является очевидный успех нового механизма управления пограничной напряженностью. Он опирается на «буферные зоны», из которых обе стороны выводят войска и прекращают все патрули.
Другим стимулом к переменам стал недавний всплеск спроса на китайские технологии в Индии, несмотря на официальные усилия по снижению ее экономической зависимости от соседа.
Источник: economist.