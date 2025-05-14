Об этом он рассказал на своем канале.
«Мы с вами почти до дня определили, когда уже не только де-факто, но и де-юре будут приниматься решения об окончании горячей фазы российско-украинской войны. 15 мая – время принятия стратегического решения для сторон конфликта. Это точка бифуркации или по-другому критическая точка, точка перелома, момент выбора, момент истины», - подчеркивает Олег Стариков.
Теперь, констатирует он, военно-политическому руководству стран необходимо будет принять стратегическое решение, одно из несколько возможных, которое в историческом плане повлияет на дальнейшее развитие ситуации на долгие годы. И отпетлять, предупреждает эксперт, не удастся, перенести на 16-ое, 17-ое или еще какое-то число тоже.
По его мнению, еще недавно даже в сне нельзя было предположить, что непримиримые противники15 мая начнут вести переговоры уполномоченными делегациями. Эксперт подчеркивает, что речь идет именно о переговорах, а не о консультациях, то есть это совершенно другая форма межгосударственных отношений. Если же кто-то решит соскочить или уйти, констатирует он, то это будет крупнейший мировой дипломатический скандал, который обернется санкциями и тяжелейшими последствиями для той стороны, которая это сделает.
«Поэтому переговорная группа должна быть готова к жестким диалогам со здравой аргументацией и гибкой позицией представления национальных интересов. Можно по одному вопросу пойти на компромисс, но выторговать компромисс по другому вопросу у оппонента. Шапкозакидательство, переоценка своих возможностей, недооценка противника, как это было во время Стамбула-1, уже не пройдет. Обе стороны поставлены в колею, которая ведет к заключению перемирия и мирного договора, и свернуть с нее США не позволят», - заключает Олег Стариков.
Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что стратегия путина – это затягивание процесса бесконечными встречами делегаций.
Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, сядет ли Китай за стол российско-украинских переговоров.