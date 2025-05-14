Военный эксперт Олег Стариков заявил, что, если переговоры 15 мая сорвутся, это будет крупнейший скандал, который обернется тяжелейшими последствиями для инициатора срыва, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы с вами почти до дня определили, когда уже не только де-факто, но и де-юре будут приниматься решения об окончании горячей фазы российско-украинской войны. 15 мая – время принятия стратегического решения для сторон конфликта. Это точка бифуркации или по-другому критическая точка, точка перелома, момент выбора, момент истины», - подчеркивает Олег Стариков.

Теперь, констатирует он, военно-политическому руководству стран необходимо будет принять стратегическое решение, одно из несколько возможных, которое в историческом плане повлияет на дальнейшее развитие ситуации на долгие годы. И отпетлять, предупреждает эксперт, не удастся, перенести на 16-ое, 17-ое или еще какое-то число тоже.

По его мнению, еще недавно даже в сне нельзя было предположить, что непримиримые противники15 мая начнут вести переговоры уполномоченными делегациями. Эксперт подчеркивает, что речь идет именно о переговорах, а не о консультациях, то есть это совершенно другая форма межгосударственных отношений. Если же кто-то решит соскочить или уйти, констатирует он, то это будет крупнейший мировой дипломатический скандал, который обернется санкциями и тяжелейшими последствиями для той стороны, которая это сделает.

«Поэтому переговорная группа должна быть готова к жестким диалогам со здравой аргументацией и гибкой позицией представления национальных интересов. Можно по одному вопросу пойти на компромисс, но выторговать компромисс по другому вопросу у оппонента. Шапкозакидательство, переоценка своих возможностей, недооценка противника, как это было во время Стамбула-1, уже не пройдет. Обе стороны поставлены в колею, которая ведет к заключению перемирия и мирного договора, и свернуть с нее США не позволят», - заключает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что стратегия путина – это затягивание процесса бесконечными встречами делегаций.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, сядет ли Китай за стол российско-украинских переговоров.