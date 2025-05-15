Политолог Руслан Бортник объяснил, что цель переговоров в Стамбуле – не договориться, а продемонстрировать стремление к миру, не поссориться с Трампом и сражаться на шпагах, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, если обернуться на последние 10 дней, то мы увидим, что события развивались довольно активно: сначала россия предложила 3-дневное перемирие, потом Украина предложила 30-дневное, в ответ путин выдвинул идею прямых переговоров, и Зеленский согласился. Только вот, подчеркивает он, это все не какая-то стратегия, а реакция на действия оппонента, попытка перехватить инициативу и поставить его в неудобное положение, заставить идти на уступки.

«Это действие борьбы. Нет обсуждения между сторонами, нет каких-то конкретных пунктов. Все то, что звучит более-менее конкретно, идет где-то из-за океана. Какие-то предложения прилетают оттуда. Здесь же мы видим бой на саблях или шпагах. Каждый пытается увернуться, нанести удар, снова провести прием», - объясняет Руслан Бортник.

Поэтому, утверждает он, переговоры в Стамбуле могут превратиться в еще одну попытку нанести удар, но цели договориться нет. Вместо этого, констатирует эксперт, есть цель и дальше демонстрировать стремление к миру, сохранить отношения с США, не разругаться с Трампом, и дальше сражаться на шпагах.

«Не получится ли так, что эти переговоры просто не случатся даже в случае физического присутствия делегаций? Они превратятся или в какое-то политическое противостояние, в том числе публичное, или выдвижение ультиматумов, или они перейдут на технический уровень консультаций без участия ведущих политических лиц», - рассуждает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Стариков рассказал, что после переговоров в Стамбуле 15 мая: «Это точка бифуркации».

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, почему США начали привлекать другие страны к завершению российско-украинской войны.