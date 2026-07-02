Политолог Руслан Бортник прокомментировал решение россии вдруг закрыть некоторые КПП на границах с Финляндией, Эстонией и Латвии и оценил, не свидетельствует ли это о подготовке к войне, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Действительно перекрыли или прекратили работу 5 КПП на границе с Финляндией и по одному на границах с Латвией и Эстонией. Эксперты говорят о том, что реально эти КПП уже не работали из-за их блокировки и перекрытия со стороны этих стран. То есть россия ответила якобы зеркально. Хотя через некоторые КПП еще в прошлом году шли товаропотоки, грузы шли», – отмечает Руслан Бортник.

По мнению эксперта, вряд ли это просто попытка сократить какие-то издержки на функционирование таможенных служб, на чиновников. Это, подчеркивает он, определенный сигнал западным соседям в отношении того, что москва и дальше повышает ставки, что москва и дальше готова не просто зеркально отвечать, но и прерывать отношения с этими соседями.

«Сам по себе факт прерывания и закрытия границы, контрольно-пропускных пунктов всегда выглядит очень опасно. В классической политологии, истории это предвестник войны. То есть закрывается сначала дипломатическое сообщение, торговое, а потом вслед за этим идут войска», – предупреждает Руслан Бортник.

Тем не менее, рассуждает он, вряд ли россия в ближайшее время может напасть на Финляндию, Латвию или Эстонию, но в целом это сигнал того, что москва будет действовать тоже жестко, что москва готова идти на эту эскалацию, что москва потенциально рассматривает этих своих соседей как врагов, как недружественные страны, а потому готова ограничивать с ними коммуникацию и готова, возможно, даже в будущем применять силу, но не сейчас.

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