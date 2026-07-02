Політолог Руслан Бортник прокоментував рішення росії раптом закрити деякі КПП на кордонах із Фінляндією, Естонією та Латвії і оцінив, чи це не свідчить про підготовку до війни, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Дійсно перекрили або припинили роботу 5 КПП на кордоні з Фінляндією та по одному на кордонах із Латвією та Естонією. Експерти говорять про те, що реально ці КПП вже не працювали через їхнє блокування та перекриття з боку цих країн. Тобто росія відповіла начебто дзеркально. Хоча через деякі КПП ще торік йшли товаропотоки, вантажі йшли», – зазначає Руслан Бортник.

На думку експерта, навряд це просто спроба скоротити якісь витрати на функціонування митних служб, на чиновників. Це, наголошує він, певний сигнал західним сусідам щодо того, що москва й надалі підвищує ставки, що москва й надалі готова не просто дзеркально відповідати, а й переривати стосунки із цими сусідами.

«Сам по собі факт переривання та закриття кордону, контрольно-пропускних пунктів завжди виглядає дуже небезпечно. У класичній політології, історії це провісник війни. Тобто закривається спочатку дипломатичне повідомлення, торгове, а потім слідом за цим ідуть війська», – попереджає Руслан Бортник.

Однак, розмірковує він, навряд чи росія найближчим часом може напасти на Фінляндію, Латвію або Естонію, але загалом це сигнал того, що москва буде діяти теж жорстко, що москва готова йти на цю ескалацію, що москва потенційно розглядає цих своїх сусідів як ворогів, як недружні країни, а тому готова обмежувати з ними комунікацію і готова, можливо, навіть у майбутньому застосовувати силу, але не зараз.

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