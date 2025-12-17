Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге оказывается стабильно и охватывает все больше семей.

В Кривом Роге стартовала инициатива, предусматривающая гуманитарную помощь для ВПЛ в Кривом Роге, сообщает Politeka.

Такую информацию сообщают организации в Телеграмм-канале.

Проект организован волонтерами центра «Свободные вместе» и позволяет переселенцам получить бесплатные свертки с продуктами первой необходимости.

Поддержка рассчитана на тех, кто еще не пользовался услугой или обращался за ней позже августа 2025 года. Такой порядок гарантирует справедливое распределение ресурсов и помогает наиболее уязвимым семьям.

Ежедневно гуманитарный центр обслуживает не больше 150 домохозяйств. Ограничение количества заявителей предотвращает скопление людей, упорядочивает процесс выдачи и создает комфортные условия для всех посетителей.

Получить наборы может только лицо, лично подавшее заявку. Передача права другому человеку без присутствия заявителя не подлежит. Это правило гарантирует прозрачность и уменьшает риск злоупотреблений при распределении ресурсов.

В состав пакетов входят основные пищевые товары, которые позволяют переселенцам и пожилым людям обеспечить себя продуктами на время. Волонтеры отмечают, что запасов достаточно для всех и напоминают соблюдать правила при получении помощи.

Пункт приема работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. В настоящее время также доступна горячая линия для консультаций или записи на прием. Выходные дни – суббота и воскресенье.

На прошлой неделе центр в партнерстве с международной организацией Global Empowerment Mission снабдил 190 семей 221 продуктовым набором. Волонтеры отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге оказывается стабильно и охватывает все больше семей, нуждающихся в поддержке.

