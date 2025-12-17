Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається стабільно і охоплює дедалі більше сімей.

У Кривому Розі стартувала ініціатива, що передбачає гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають повідомленні організації в Телеграм-каналі.

Проєкт організований волонтерами центру «Вільні разом» і дозволяє переселенцям отримати безкоштовні пакунки з продуктами першої необхідності.

Підтримка розрахована на тих, хто ще не користувався послугою або звертався за нею не пізніше серпня 2025 року. Такий порядок гарантує справедливий розподіл ресурсів та допомагає найбільш уразливим сім’ям.

Щодня гуманітарний центр обслуговує не більше 150 домогосподарств. Обмеження кількості заявників запобігає скупченню людей, упорядковує процес видачі та створює комфортні умови для всіх відвідувачів.

Отримати набори може лише особа, яка особисто подала заявку. Передача права іншій людині без присутності заявника заборонена. Це правило гарантує прозорість і зменшує ризик зловживань під час розподілу ресурсів.

До складу пакунків входять основні харчові товари, які дозволяють переселенцям та літнім людям забезпечити себе продуктами на певний час. Волонтери зазначають, що запасів достатньо для всіх і нагадують дотримуватися правил під час отримання допомоги.

Пункт прийому працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00. У цей час також доступна гаряча лінія для консультацій або запису на прийом. Вихідні дні — субота та неділя.

Минулого тижня центр у партнерстві з міжнародною організацією Global Empowerment Mission забезпечив 190 родин 221 продуктовим набором. Волонтери наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається стабільно і охоплює дедалі більше сімей, які потребують підтримки.

