Подорожание продуктов в Запорожье оказывает влияние на ежедневные расходы жителей, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

В Запорожье за ​​последний месяц фиксируют повышение цен на основные продукты питания, что ощутимо сказывается на семейных бюджетах. Больше всего изменения затронули овощи, молочные изделия и крупы.

Свекла сегодня стоит в среднем 10,50 грн за килограмм. В магазинах стоимость колеблется от 6,90 у Metro до 17,10 у Megamarket. По сравнению с ноябрем средняя стоимость повысилась на 0,46, свидетельствуя о постепенном подорожании.

Молочные товары тоже дорожают. Сметана «Президент» 15% объемом 350 г в настоящее время в среднем стоит 55,19 грн. Дешевле всего ее предлагают у Auchan за 49,90, тогда как у Novus — 58,99. По сравнению с предыдущим месяцем средняя цена выросла на 2,93.

Бакалея демонстрирует подобную тенденцию. Манка "Хуторок" 800 г сегодня стоит 39,66 грн, что на 1,98 больше, чем в ноябре. В разных супермаркетах цена колеблется от 38,49 у Novus до 40,49 у Metro.

Аналитики объясняют изменения сезонными факторами, ростом транспортных издержек и колебаниями на рынке поставщиков. Особенно ощутимым подорожание становится для тех продуктов, которые пользуются стабильным спросом и имеют ограниченные запасы.

Динамика ежедневных цен показывает, что овощи имеют большие колебания, в то время как молочные товары остаются относительно стабильными. Это заставляет жителей тщательно планировать покупки и сравнивать предложения в разных магазинах.

В итоге подорожание продуктов в Запорожье остается заметным фактором, заставляющим граждан искать выгодные варианты и адаптировать бюджет к новым реалиям рынка.

