Работа для пенсионеров во Львове становится все доступнее, ведь местные компании активно ищут специалистов для разных сфер деятельности.

Работа для пенсионеров во Львове включает в себя широкий спектр вакансий, которые позволяют старшему поколению оставаться активными и приносить пользу как себе, так и обществу, сообщает Politeka.

Мы собрали самые актуальные варианты работы для пенсионеров на сайте Work.ua.

Так, компания «СКВ-Сервис», специализирующаяся на производстве металлических изделий, ищет сварщиков, готовых выполнять задания в соответствии с техническими чертежами и инструкциями.

Работники должны подготовлять металлические детали, обеспечивать качество сварки и соблюдать нормы техники безопасности, а также производственный порядок.

Для пожилых людей это шанс оставаться физически активным и получать стабильный доход в пределах 40 000–45 000 грн.

Другая перспективная возможность есть у компании «ИГНИС ДС», занимающейся монтажом систем охранной и пожарной сигнализации. Обязанности: монтаж кабельных сетей, установка и крепление электрооборудования, а также обслуживание слабоструйных сетей.

От кандидатов ожидают электротехническое образование, опыт одного года, ответственность. Здесь готовы ежемесячно платить 40 тысяч гривен.

Кроме того, работа для пенсионеров во Львове есть и для операторов станков с числовым программным управлением, работающих на ЧПУ, плазме и фрезере.

График: будни с 8:00 до 17:00, с обедом с 12:00 до 13:00, а заработная плата обсуждается на собеседовании. В объявлении указано, что это может быть сумма в диапазоне 45000-50000 гривен.

Таким образом, старшее поколение имеет широкий спектр возможностей для трудоустройства.

