В «Полтаваоблэнерго» составили графики отключения света в Полтавской области на 11 января.

Графики отключения света в Полтавской области на 11 января вводятся в воскресенье в части населенных пунктов региона из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает Чернухинская территориальная община со ссылкой на «Полтаваоблэнерго».

Из-за проведения работ в сетях следует ожидать временных перерывов в электроснабжении украинцев, поэтому были составлены графики отключения света в Полтавской области на 11 января.

С 8:30 до 14:30 из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) не будет электричества в пгт.Чорнухы по адресам:

Богдана Вязовского (б. 8, 10, 11, 13),

Мележика (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13),

Незалежности (б. 2),

Травнева (б. 23, 32, 34),

Центральна (б. 23, 29).

С 8 до 19 часов отключения ожидают жителей Омельницкого Общества. В частности, ограничения будут действовать в таких населенных пунктах.

с.Федоренкы:

ул. Хмельныцька (б. 1).

с.Гунькы улицы:

Кошова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11),

Лисова (б. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28),

Лугова (б. 7),

Заозерна (б. 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12),

пер.Луговый (б. 1, 2, 3, 5, 7),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16),

Казача (б. 2, 4, 13),

Казаки (род. 1, 3, 7, 9, 10, 11),

Кам'яна (б. 2),

пер.Каменский (б. 1, 6).

с.Демыдивка улицы:

Сонячна (б. 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14),

Украинской Перемогы (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25),

10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25), Центральна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 33 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 7 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108),

Героев ЗСУ (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),

Вышнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17),

Набережна (б. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21),

Садова (б. 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30).

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 11 января.

