С 20 ноября 2025 г. граждане могут оформить денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье в размере 6,5 тысяч гривен.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляется один раз и рассчитана на поддержку уязвимых категорий населения во время зимних холодов, сообщает Politeka.

В этом сезоне программу расширили. Денежная помощь в Запорожье предусмотрена для детей из малообеспеченных семей, детей и лиц с инвалидностью, детей на попечении и попечительстве.

А также – для одиноких пенсионеров и ВПЛ с инвалидностью первой группы. Выплата в размере 6,5 тыс. грн имеет целевое назначение и ее можно использовать только на лекарства или необходимые зимние вещи.

Для оформления денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предусмотрено два способа: онлайн через приложение "Дія" или лично через отделение Пенсионного фонда.

В первом случае нужно открыть раздел "Сервисы", выбрать программу "Зимняя поддержка" и подтвердить наличие "Дія.Карты", которая служит специальным счетом для государственных выплат.

Если обращаться в автономном режиме, специалисты ПФУ оформят заявку непосредственно в отделении после предоставления реквизитов карты. Благодаря такому подходу получатели могут получить деньги быстро и без очередей, а все процедуры оформления максимально упрощены.

Каждый, кто подпадает под условия программы, должен проверить свой статус в приложении или в Пенсионном фонде, чтобы не потерять право на выплату.

Эксперты отмечают, что данная соцподдержка позволяет обеспечить базовые потребности самых уязвимых категорий населения и уменьшить финансовую нагрузку во время зимнего периода.

Тем, кто еще не подал заявку, советуют сделать это как можно быстрее, чтобы не лишиться права на соцвыплату.

