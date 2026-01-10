Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается одним из ключевых вопросов для тех, кто был вынужден покинуть свои дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области стало актуальным из-за роста количества украинцев, вынужденно изменивших место жительства после начала полномасштабного вторжения, сообщает Politeka.

В августе 2022 года Международная организация по миграции зафиксировала 6,9 миллиона внутренне перемещенных лиц. А с приближением холодов произошла новая волна эвакуации из страдающих от постоянных обстрелов регионов.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предполагает возможность найти квартиру через официальные инструменты. Переселенцам советуют определиться с регионом исходя из собственных потребностей и условий.

Для этого работает проект "Там, где вас ждут", созданный Министерством цифровой трансформации вместе с Офисом Президента и Укрзализныцей.

На интерактивной карте можно узнать об имеющихся местах для поселения, контактах региональных центров и общую информацию о возможностях общин.

Ассоциация городов Украины дополнительно публикует контакты ответственных лиц в общинах, в которые можно обращаться за бесплатным жильем в Киевской области.

Помещение предоставляют после предварительной подготовки документов и информации о нуждающихся в размещении.

Работники контактов центров обычно уточняют количество людей, их возраст, пол, потребность в медицинской или психологической помощи, ориентировочный срок проживания и дату прибытия.

Предоставление помещения возможно только при подтвержденном статусе внутри перемещенного лица. обязательно оформление соответствующего статуса. Это нужно не только для расселения, но и для назначения денежной помощи от государства.

