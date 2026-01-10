Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области охватывает ряд уязвимых групп населения, сообщает Politeka.
В этом году выплаты в размере 6,5 тысячи гривен предоставляются разово, и их можно использовать только на приобретение лекарств или необходимых вещей для зимнего периода.
Денежная помощь в Одесской области направлена на тех, кто находится в сложных жизненных условиях и нуждается в дополнительной поддержке, включая ВПЛ с инвалидностью первой группы и одиноких пенсионеров.
Для получения соцподдержки у заявителей есть два варианта оформления: лично через отделение Пенсионного фонда Украины или дистанционно через приложение "Действие".
При личном обращении нужно иметь заранее открытую "Дія.Карту" или другой счет, после чего специалисты ПФУ оформляют заявку и передают информацию для начисления средств.
Дистанционная подача предусматривает открытие приложения "Дія", выбор раздела "Сервисы" и подтверждение наличия "ДіяКарты", что позволяет быстро и безопасно получить выплату.
Следует отметить, что "Дія.Картка" является банковским счетом, который открывается бесплатно в приложении "Дія". Для ее оформления необходимо зайти в раздел "Услуги", выбрать "ДіяКарту", подтвердить данные и подписать через ""ДіяПодпись".
Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области в рамках нынешней зимней программы начисляется только тем, кто подал заявление вовремя.
Регистрация началась еще с 20 ноября 2025 года. Социальные службы региона отмечают, что многие заявители подали заявки онлайн, воспользовавшись мобильным приложением, что существенно уменьшило очереди в офисах ПФУ.
