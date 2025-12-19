В Кривом Роге ВПЛ и пенсионеры имеют возможность получить бесплатные продуктовые наборы благодаря деятельности гуманитарной организации «ВПЛ Украины», сообщает Politeka.net.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте общественной организации.

ОО «ВПО Украины» в сотрудничестве с местными властями, представителями бизнеса и общественности, международными благотворительными и финансовыми организациями обеспечивает переселенцам достойную жизнь: предоставить жилье, трудоустроить, предоставить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге.

Гуманитарный центр организации расположен по адресу: улица Героев АТО, 30-А. Прием посетителей осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, а в субботу он работает с 10 до 13 часов. В воскресенье центр закрыт.

В рамках гуманитарной поддержки, с участием партнерских благотворительных фондов, переселенцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, получают продуктовые наборы, а также моющие и гигиенические средства первой необходимости.

Одним из ключевых направлений работы организации есть юридическое сопровождение переселенцев. Специалисты предоставляют профессиональные консультации, в ходе которых разъясняют вопросы, связанные со статусом переселенца, оформлением документов, получением государственных выплат и социальных гарантий. При необходимости они помогают восстановить утраченные документы и обеспечивают защиту прав граждан.

Переселенцы получают постоянную информационную поддержку, что помогает им приспособиться к новым условиям жизни. Организация предоставляет детальные разъяснения об изменениях в законодательстве, информирует о государственных и международных программах в области образования, трудоустройства и социальной защиты, а также обеспечивает доступ к цифровым сервисам и онлайн-инструментам, облегчающим интеграцию в общество.

Особое внимание уделено поддержке в сфере трудоустройства. Консультанты помогают переселенцам искать вакансии, знакомят с программами занятости, разъясняют особенности трудового законодательства и сопровождают на всех этапах трудоустройства – от подготовки резюме к адаптации на новом рабочем месте.

Специалисты организации также оказывают поддержку в решении жилищных вопросов. Они помогают найти временное или постоянное жилье, координируют размещение в центрах компактного проживания и информируют о доступных государственных и международных жилищных программах.

Кроме того, большое внимание уделяется медицинской и оздоровительной поддержке. Для переселенцев проводятся учебные мероприятия по оказанию медицинской помощи, тренинги для поддержки физического и психологического здоровья, а также предоставляется информация о программах бесплатного обеспечения медикаментами и доступ к медицинским услугам.

