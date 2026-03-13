Во Львовской области продолжают предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, а также поддержку другим уязвимым категориям населения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области предоставляются через благотворительные и волонтерские организации, работающие на территории региона, сообщает Politeka.

Речь идет о нескольких фондах и центрах, принимающих обращение от внутренне перемещенных лиц и людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В частности, помощь внутренне перемещенным лицам оказывает БУ БФ "Каритас – Львов УГКЦ". В фонде отмечают, что поддержка направлена, прежде всего, на ВПЛ.

Для уточнения деталей о наличии бесплатных продуктов для переселенцев и пенсионеров во Львовской области просят обращаться по телефону +380673414688.

Формат помощи зависит от текущих возможностей организации, поэтому перед визитом советуют обязательно звонить или проверять актуальные сообщения на официальных страницах в соцсетях.

Также во Львовской области работает Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов". Здесь помощь могут получить дети, пенсионеры, женщины, ВПЛ, малообеспеченные и многодетные семьи.

В фонде отмечают, что информацию об условиях и перечне поддержки следует уточнять непосредственно по телефонам +380965097557 и +380322767637.

Именно по таким инициативам обеспечиваются бесплатные продукты во Львовской области, ведь часть программ ориентирована на самых уязвимых жителей.

Отдельно поддержку оказывает Центр волонтерства "Корпорация добрых дел". Для получения консультации или уточнения деталей рекомендуют звонить по телефонам +380502596970 или +380630718146.

