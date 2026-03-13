В Одесской области 14 марта запланированы графики отключения света, связанные с проведением профилактических работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

О возможных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Жителям рекомендуют заранее просмотреть обновленные графики отключений света в Одесской области на 14 марта, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и заранее спланировать свои дела.

В связи с выполнением плановых работ 14 марта 2026 года будет произведено отключение электроэнергии с 09.00 до 19.00 в селе Каролино-Бугаз по улицам:

Абрыкосова, Будивельна, Выноградна, Довженко, Дружбы, Индустриальна, Каштанова, Квиткова, Лыманська, Одеська, Ожынова, Урожайна, Фруктова, Чорноморська, Ягидна, ГОС Каролино, пров. 2-й, 3-й, 4-й Одеськый, Бруснычный, Грушевый, Індустріальний, Персыковый, Полунычный, Теплычный, ул. Сунычна, СК КАролино.

Также в субботу исчезнет электричество с 08:00 до 17:00 в селе Соболивка по ул. Польова.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Курисовской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 8 до 18 часов в селе Сербка на улицах:

Вызволення — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47, б/н

Зарична — 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43А, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, б/н

Мыру — 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Новоселив — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55

Прывокзальна — 1, 3, 7, 8, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 67, 71, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, б/н

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 74А, 74Б, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 87А, 88, 89, 90, 90А, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101В, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, б/н

Хмельныцького Богдана — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59

Центральна — 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 13В, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 57А, 59, 61, 62, 63А, 65, 65А, 65Б, 65Б/1, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73А, 73Б, 73В, 74, 74А, 74В, 75, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104А, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 120, 121, 121А, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127А, 128, 129, 130, 131, 131А, 132, 134, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 147А

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 101, 105.

