Завершение отопительного сезона в Николаевской области на 2026 год не будет привязываться к конкретным календарным датам.

Завершение отопительного сезона в Николаевской области в 2026 году будет проходить по тем же установленным правилам, как в 2025 году, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба сообщил, что у государства есть достаточные ресурсы для стабильной работы систем теплоснабжения, поэтому отопительный сезон будет длиться столько, сколько этого потребуют погодные условия. По его словам, запасы топлива позволяют поддерживать работу теплосетей даже до середины апреля, если температура воздуха будет оставаться низкой.

Чиновник подчеркнул, что завершение отопительного сезона не будет привязываться к конкретным календарным датам. Главным фактором для принятия такого решения будет оставаться температурный режим. Если погодные условия потребуют, подача тепла в жилые дома может длиться дольше обычного.

«У нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался не согласно определенным датам, а согласно температурному режиму. Мы готовы работать и до 15 апреля», — отметил чиновник.

В то же время, энергетики напоминают, что сегодня более 96% жилых домов в Украине оборудованы тепловыми счетчиками. Это позволяет жителям самостоятельно контролировать подачу тепла в дом, а также влиять на размер платежей за отопление. Благодаря таким приборам учета можно более эффективно управлять потреблением тепловой энергии и избегать излишних затрат.

Специалисты объясняют, что при потеплении, когда температура воздуха на улице поднимается выше +6…+8 °C, жители могут временно перекрывать задвижку на вводе теплосети в дом. В частности, утром подачу тепла можно прекращать, а вечером снова открывать защелку, чтобы помещения не охлаждались ночью. Такой подход позволяет поддерживать комфортную температуру в квартирах и существенно снижать расходы на отопление.

Из-за значительного потепления днем, когда в некоторых городах уже +15 ° C, теплоснабжающие предприятия начали постепенно менять режим работы котельных. Такие корректировки позволяют более рационально использовать энергоресурсы и предотвращать перегрев квартир в теплые дни.

В частности, в ряде областных центров теплоэнерго уже начали уменьшать параметры подачи теплоносителя в дневные часы, однако речь не идет о завершении отопительного сезона в Николаевской области. Это позволяет избежать лишнего потребления энергии и обеспечить более комфортные условия для жителей.

К примеру, в Николаеве днем ​​температуру теплоносителя снижают до минимального уровня или временно приостанавливают подачу тепла. В то же время в вечерние и ночные часы отопление снова усиливают, чтобы в квартирах сохранялась комфортная температура, когда на улице становится прохладнее.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Николаевской области: о чем предупредили жителей.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Николаевской области: как изменились тарифы.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области: как получить помощь от ООН.