Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области объясняют ростом расходов на обслуживание, новыми законодательными нормами и дополнительными обязанностями предприятия.

С первого марта в Коростене вступает в силу повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области, сообщает Politeka.

Начальник Коммунального производственно-хозяйственного предприятия Леонид Якубовский пояснил, что основные причины изменений – рост стоимости горючего, зарплаты работников и запчастей для транспорта. Официальная инфляция в регионе составляет 8–10%, а с момента предыдущего повышения 1 января 2023 года цены не изменялись, хотя общая инфляция превысила 30%.

Дополнительно предприятие взяло на себя обслуживание контейнерных площадок, которые ранее обслуживали ОСМД и управляющие компании. Такие работы нуждаются в дополнительных ресурсах, что также повлияло на повышение стоимости услуги.

Еще одним фактором стали изменения в законодательстве, в частности, обновленная методика расчета тарифов. По словам Леонида Павловича, новые тарифы полностью соответствуют действующим нормам.

В среднем цена для жильцов многоквартирных домов вырастет около 70%, для частного сектора – на 30%. С 1 марта тариф составит 37,28 грн в месяц на одного жителя многоквартирного дома (с НДС) и 43,94 грн для частных домов (с НДС).

Для других категорий потребителей установлены следующие расценки: смешанные бытовые отходы – 185,91 грн за 1 куб. м (с НДС), крупногабаритные - 697,07 грн за 1 куб. м (с НДС). Абонентская плата составит 5,24 грн (с НДС) и будет начисляться ежемесячно на лицевой счет пользователя.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области объясняют ростом расходов на обслуживание, новыми законодательными нормами и дополнительными обязанностями предприятия. Местные власти советуют жителям планировать бюджет заранее и следить за официальными сообщениями КВГП, чтобы избежать недоразумений.

Источник

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Мусорные «многоэтажки» посреди леса: в Житомирской области лесоводов через суд заставляют заплатить 1,6 миллиона за загрязнение леса.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Житомирской области: что изменилось для пассажиров.