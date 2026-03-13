Графики отключения света в Ровенской области на 14 марта, в субботу, вводятся через работу по обслуживанию.

В Ровенской области 14 марта запланированы графики отключения света, связанные с проведением технических и профилактических работ на электросетях, пишет Politeka.net.

В пресс-службе «Ровнооблэнерго» отметили, что уже обнародован детальный перечень адресов, где в этот день возможны временные перерывы в электроснабжении.

Графики отключения света в Ровенской области на 14 марта, в субботу, вводятся через работы по обслуживанию и модернизации энергосетей. Такие меры направлены на повышение надежности и стабильности электроснабжения в регионе. Жителям советуют заранее ознакомиться со списком адресов, чтобы учесть возможные неудобства и спланировать свои дела.

В селе Велыке 14 марта запланированы временные отключения электроэнергии. Согласно графику, ограничения продлятся с 09:00 до 17:00 и коснутся только отдельных улиц:

И. Франко - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19

М. Рыкани

Тополева — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 16.

В селе Пидлозци электроснабжение будет временно прекращено с 09:00 до 17:00. Отключения будут касаться указанных адресов:

Вышнева — 1А, 2, 2/б, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 24А, 26

Гагарина — 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 14А, 16, 18А, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 8, 9

Дубровицька — 1, 4, 10, 12, 14

Л. Украинкы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 40

Молодижна — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 18

Незалежности — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31

Нова — 6

Польова — 4, 7

Полищука — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20А, 21, 21А, 22, 24, 25, 26, 30А

Стырова — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 25

Также перебои со светом ожидаются в селе Топилля. Здесь электроэнергию будут выключать с 09:00 до 17:00 в домах, расположенных на соответствующих улицах:

Вышнева — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9, 10

Лугова — 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Лисова — 1, 1-д, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 39

Молодижна — 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Польова — 5

Сонячна — 1, 1А, 2, 2В, 3, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 25А, 27, 29, 35

Стырова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Шевченка — 1

Кроме того, длительные отключения запланированы и в деревне Выры. Согласно информации энергетиков, с 09:00 до 16:00 без электричества останутся жильцы домов на отдельных улицах:

Линчынцева — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24

Першотравнева — 17, 19, 21, 30, 32, 36

Рокытенська — 5

Шевченка — 29, 31, 32, 45А, 47, 58, 62, 64, 66, 73, 75, 79, 83, 85, 91, 93, 97, 99, 101, 103.

