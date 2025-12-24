Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляется нескольким категориям.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предусмотрена правительственной программой поддержки на зимний период 2025-2026 годов и имеет целью помочь социально уязвимым категориям населения справиться с ростом сезонных расходов, сообщает Politeka.

Речь идет об одноразовой выплате в размере 6500 гривен на одно домохозяйство. Денежные средства направляют на покрытие базовых потребностей в холодный сезон, когда расходы на отопление, электроэнергию и необходимые вещи традиционно увеличиваются.

Механизм начисления в рамках пакета «Зимова підтримка» остается таким же, как и в прошлом. В Кабинете Министров подчеркивают, что программа ориентирована на граждан, наиболее нуждающихся в финансовой поддержке в условиях сложной экономической ситуации.

Государство определило четкий список получателей. Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляется детям из малообеспеченных семей, несовершеннолетним с инвалидностью, в частности, воспитывающимся в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Также выплата предусмотрена для внутренне перемещенных лиц с инвалидностью первой группы и одиноких пожилых людей, для которых такая поддержка часто имеет ключевое значение в зимний период. Размер пособия для всех категорий остается одинаковым и не изменялся.

Выплата носит целевой характер. Использовать средства можно на лекарства, теплую одежду, обувь и другие необходимые вещи для холодного времени года.

Оформить выплату можно двумя способами. Первый вариант – обращение в любое отделение Пенсионного фонда Украины. Второй — подача заявки через приложение «Дія», позволяющее избежать личного визита и сэкономить время.

