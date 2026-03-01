Жителей просят заранее учесть указанные графики отключения света в Волынской области на неделю со 2 по 8 марта.

Графики отключения света в Волынской области на неделю со 2 по 8 марта будут действовать в части региона в связи с профилактическими работами, пишет Politeka.net.

Об этом предупредил Рожищенский городской совет, ссылаясь на «Волиньобленерго».

В населенных пунктах Рожищенского общества в Волынской области на неделю со 2 по 8 марта запланированы временные перерывы в электроснабжении в связи с проведением работ по повышению надежности электросетей. Для удобства создали графики отключения света.

Так, с 3 по 6 марта с 10:00 до 16:00 часов электроэнергия будет отсутствовать в селе Пожаркы. Ограничения будут касаться улиц: Молодижна, Центральна, Набережна та Тыха. Работы будут проводиться в дневное время, чтобы минимизировать неудобства жителей и обеспечить безопасное выполнение технических мероприятий.

В этот же период – с 3 по 6 марта с 09:00 до 17:00 часов – отключения света запланированы в городе Рожыще. Временные ограничения затронут улицы: Любомыра Гузара, Кулиша, Промыслова, Шилокадзе та Шевченка. Энергетики будут выполнять необходимые работы по повышению надежности электроснабжения.

Кроме того, с 3 по 4 марта с 10:00 до 16:00 без электроэнергии останутся потребители в Рожыще на улице Кондратюка. Отключение связано с отдельными техническими работами на этом участке сети.

Отдельно сообщается, что 5 марта 2026 года с 09:00 до 17:00 часов электроснабжение временно прекратят в городе Рожыще на улицах: Едности, Мазепы, Свободы, Зализнычна та Селянська.

Актуальную информацию о времени начала и завершения перерывов в режиме реального времени, с точным указанием населенных пунктов, улиц, домов и типа отключения (плановая или аварийная), можно просмотреть на официальном сайте «Волиньобленерго» в разделе «Перерывы в электроснабжении». Информация обновляется каждые 30 минут.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Волынской области: как украинцам оформить льготу и на что обратить внимание.

Также Politeka сообщала, что Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке: для кого изменили расценки.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области: какие цены будут действовать с марта.