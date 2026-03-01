Графики отключения света в Сумах на неделю со 2 по 8 марта связаны с техническим обслуживанием электросетей.

В Сумах вводятся плановые графики отключения света, которые охватят десятки улиц в течение недели со 2 по 8 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе«Сумиобленерго».

Графики отключения света в Сумах на неделю со 2 по 8 марта связаны с техническим обслуживанием электросетей и проведением профилактических мероприятий. Энергетики отмечают, что отключения будут осуществляться в четко определенные часы, поэтому жителям рекомендуют заранее планировать использование электроприборов и учитывать временные перебои в электроснабжении.

02.03.2026 года с 09:00 до 16:00 часов электричество выключат в бинках города Сумы по следующим адресам:

Металургив — 56, 60, 60/1, 62, 64, 66, 68, 68/1, 68/2, 70, 79, 81, 81/1, 81А, 83, 85/1, 85/2, 87, 87/2, 89, 91, 93, 95, 97

Штепивська — 1, 2, 2/1, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 26А, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34

Агатангела Крымського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 14/1, 16, 18, 18А

Гарбузивська — 96, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121/1, 123, 125, 127, 129, 131

Степаненкивська — 1

Роменська — 80/2, 82

03.03.2026 года с 08:00 до 16:00 часов будут продолжаться обесточивание из-за профилактических работ. Ограничения будут действовать на следующих улицах:

Центральнои Рады — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/2, 12А

Вячеслава Чорновола — 118–146, 120, 120А, 121, 124, 124/1, 125–135, 126–129, 131–144, 145–151

Генерала Чупрынкы — 2, 4

Гетьманськый — 1, 3

Горобынова — 7

Даныла Галыцького — 136, 136/2, 138

Сергия Табалы (Севера) — 45, 47, 49, 51, 53/1, 53А, 55, 57, 59/1, 61, 63, 65, 67, 74, 76

Олексы Грыщенка — 15

Абрыкосовый — 1, 3, 4, 5

Островського — 69/2

Луганська — 29–48

Пантелеймона Кулиша — 31–52А, 53–59

Мыхайливська — 2–6, 5А

04.03.2026 года отключения будут продолжаться с 8 до 16 часов в домах, находящихся на улицах:

Мыколы Васыленка — №1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 11, 12, 14, 16

Даныла Галицького — №12

Мыхайла Лушпы — №2, 10/1, 12, 18, 22/1

Ивана Сирка — №19, 21

Герасыма Кондратьева — №160

Тараса Шевченка — №1, 19, 21, 25

Новомистенська — №23, 23А, 23Б, 25

Шевченка — №25

05.03.2026 с 08:00 до 16:00 часов также будут продолжаться дополнительные ограничения. Они касаются следующих адресов:

Кругова — №1, 3, 5, 7–32, 33, 33/2, 35, 37, 39, 41, 43, 14–30, 25/2

Ярослава Мудрого — №89/1, 95, 95А, 96, 97, 97/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104

Виталия Терещенка — №15, 19, 21, 25, 31, 31/1

Леонида Быкова — №1, 2, 3, 6, 6/1, 7, 7, 8А

Маковського — №1, 3, 4, 6, 8

2-Га Набережна Р. Стрилка — №23, 25, 27

Демыденкивська — №1, 2, 2/1, 3, 5, 7, 9, 11

Польська — №1, 2, 3

Стефана Таранушенка — №1/1, 1/2, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7

Нызовый — №1–7

Гетьманськый — №14, 14/1

Олександра Коваленка — №17, 17, 19, 21, 34, 36, 38

Степана Бандеры — №106, 106А, 108, 110, 112, 114, 116

Центральнои Рады — №1–13, 12/2

Шкильна — №10

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

