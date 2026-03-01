В Одессе снова доступны бесплатные продукты для ВПЛ, а также восстановлена ​​ежедневная раздача горячей пищи, поэтому рассказываем об этом больше.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе продолжают предоставлять в рамках работы БФ "Гостиная хата", а также через восстановленный проект "Пища Жизни", сообщает Politeka.

С 5 января этого года организаторы снова приступили к ежедневной раздаче горячих обедов. Об этом говорится на официальной странице благотворительного фонда в Фейсбуке.

Пункт выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе работает на улице Водопроводная 13. Ежедневно в 12:30 здесь можно получить горячую еду и теплые напитки.

Помощь предназначена для внутренне перемещенных лиц и для всех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Параллельно в фонде действуют обновленные правила по выдаче продовольственных наборов.

Речь идет именно о бесплатных продуктах для ВПЛ в Одессе. С 10.02.2025 в центре введены ограничения. Ежедневно выдают всего 50 наборов. Приоритет получают вновь прибывшие переселенцы, при этом отсчет ведется с даты регистрации справки.

Для них помощь предусмотрена раз в месяц в течение первых 3 месяцев после регистрации. Другие категории могут рассчитывать на продовольственную поддержку раз в 2 месяца.

Это матери, самостоятельно воспитывающие детей при наличии подтверждающих документов, семьи с беременными женщинами, одинокие пенсионеры в возрасте 70+, супругов пенсионеров 70+, одинокие люди с инвалидностью 1 и 2 группы, а также многодетные семьи.

Отдельно уточняется ситуация для переселенцев из Херсона. Они могут получать наборы раз в 2 месяца либо в центре БФ "Гостиная хата", либо в Центре от херсонской общины «Свободные Вместе».

Если помощь уже получена в одном из центров, повторное обращение в другое возможно не ранее чем через 2 месяца.

