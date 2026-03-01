Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают частные владельцы и организации через платформу «Допомагай».

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно в разных районах через платформу «Допомагай», сообщает Politeka.

Сервис позволяет ознакомиться с актуальными предложениями и выбрать вариант, отвечающий потребностям переселенцев.

Каждое объявление содержит подробную информацию об условиях проживания, наличии коммуникаций и дополнительных обязанностях жильцов, если таковые предусмотрены владельцем.

Среди предложений есть полностью обустроенные дома и квартиры, готовые принять семьи или отдельных людей. В селе Романков Обуховского района доступно трехкомнатное здание с кухней, ванной, санузлом и автономным энергоснабжением.

Данное бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области оборудовано электричеством, водой, газом, канализацией и интернетом. Для проживания необходимо ухаживать за усадьбой, за что предусмотрена ежемесячная доплата.

В Киеве также предоставляют варианты для переселенцев. Например, на Парково-Сырецкой одинокой женщине предлагают отдельную квартиру на Дорогожичах, чтобы она могла ухаживать за пожилым дедушкой, проживая в комфортных условиях со всеми удобствами.

Еще одно предложение предусматривает жилье для энергичной и хозяйственной женщины, которая будет помогать незрячему пожилому мужчине. В объявлении указано, что он может быть с ребенком.

Платформа «Помогай» позволяет выбирать крышу над головой по разным критериям. Все объявления проверяют вручную, чтобы обеспечить безопасное и надежное проживание переселенцев.

Для удобства пользователей владельцы советуют заранее уточнять доступность жилья перед приездом.

