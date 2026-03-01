Будут проводить плановые технические работы на электросетях, поэтому введены графики отключения света в Виннице на неделю со 2 по 8 марта.

Об этом говорится на сайте «Вінницяобленерго».

Энергетики «Вінницяобленерго» будут проводить плановые технические работы на электросетях, которые могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. В связи с этим в Виннице утверждены графики отключения электроэнергии на неделю со 2 по 8 марта.

02.03.2026 с 09:00 до 16:00 часов будут выключать свет на проспекте Юности.

03.03.2026 с 09:00 до 16:00 часа электричество выключат из-за плановых и профилактических работ. В связи с этим света не будет в домах по адресам:

Академика Янгеля — 66, 68, 87, 91;

Богдана Ступкы — 3, 13, 17;

Вячеслава Чорновола — 2Б;

Громова — 1, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Исмаила Гаспрынського — 14, 16А, 16Б;

Кыивська — 31, 31Г; вул. Саксаганського — 2;

Чорновола — 2А, 6, 29;

пров. Академика Янгеля — 6, 8, 10;

пров. Громова — 8

04.03.2026 с 09:00 до 16:00 часов свет будет ощутим в Виннице в домах, расположенных на таких улицах:

ул. Даныла Галыцького — 58, 62;

ул. Келецька — 1, 2, 12, 12А

05.03.2026 года с 09:00 до 16:00 вводятся дополнительные графики отключения света в Виннице. Они касаются следующих адресов:

Келецька — 66;

Олексия Мыргородського — 78, 78А, 98;

Скифська — 2, 2В, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54;

пров. Скифськый — 2, 2В, 2Г, 2Д, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 51;

пр. 2-й Енергетыкив — 2, 4;

пр. 4-й Енергетыкив — 8, 18;

Скифськый — 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

