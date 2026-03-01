В Запорожье периодически предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, а о датах и ​​условиях получения следует узнавать на официальных ресурсах организаций.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются через несколько гуманитарных центров и благотворительных фондов, работающих в разных районах города, сообщает Politeka.

Речь идет о поддержке внутренне перемещенных лиц, пожилых, малообеспеченных семей и других уязвимых категорий населения.

В то же время организаторы отмечают, что выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье происходит не постоянно, а в рамках отдельных программ.

Поэтому жителям советуют регулярно проверять сайты и страницы в социальных сетях, чтобы своевременно узнавать о начале регистрации или раздаче.

Одним из таких пунктов является Гуманитарный штаб, работающий в нескольких районах города. Прием граждан происходит с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00.

Ячейки действуют в рН. Александровский по адресу КЗ «Запорожский академический областной театр кукол» ЗОР, ул. Гоголя, д.60, в рН. Заводской на ул. Рыночная, дом. 2.

В рН. Вознесеновский на ул. Независимой Украины, дом. 55, в рН. Днепровский в БК "Энергетиков", бул. Винтера, дом. 16.

Рн. Хортицкий на ул. Запорожского казачества, д.17а, в рн. Коммунарский в Коммунарском районном центре молодежи, ул. Сытова, д.17а и в рН. Шевченковский в магазине «Престиж», пр. Моторостроителей, дом. 32.

Также бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить при поддержке «Каритас». Организация оказывает гуманитарную и психологическую помощь людям, пострадавшим от войны, тяжелобольным и одиноким пожилым людям.

Еще одним направлением поддержки является фонд Help ЗП ЮА, который работает для жителей города и оказывает гуманитарную поддержку в рамках своих программ.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: как найти дом.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам пообещали новую выплату, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: жители заметили значительный рост цен.