Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляют различные благотворительные и религиозные организации, сообщает Politeka.
Информацию о новых выдачах, графиках и правилах участия обычно публикуют на официальных страницах в социальных сетях или мессенджерах, поэтому горожанам рекомендуют регулярно проверять обновления.
В частности, актуальные объявления о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, формы регистрации и требования к получателям публикует официальный телеграмм канал "Церковь Спасения Помощь".
Организация работает по адресу проспект Мира, 24, и именно в их канале можно найти информацию о начале новых программ и условиях получения помощи.
Отдельно следует обратить внимание на деятельность Каритас. С 8 января организация производит выдачу специализированных гигиенических наборов для внутренне перемещенных лиц, переехавших в Полтавскую область после 1 января 2025 года.
Регистрация проходит по адресу ул.Гоголя, 28, начиная с 10:00. Для оформления поддержки необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку и документы, подтверждающие критерий уязвимости.
Организаторы предупреждают, что осуществляется проверка получения аналогичной помощи ранее. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 0503464883.
Важно, что речь идет пока о непродовольственных пакетах. Однако время от времени фонд выдает и пакеты с едой для уязвимых групп населения.
Выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве проходят не на постоянной основе, а в рамках отдельных программ, поэтому жителям советуют не ориентироваться на устаревшие объявления.
Актуальные данные по началу регистрации, количеству наборов и перечню категорий получателей появляются именно на официальных ресурсах организаций.
