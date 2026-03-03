В Полтаве периодически организуют гуманитарные инициативы, в рамках которых предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляют различные благотворительные и религиозные организации, сообщает Politeka.

Информацию о новых выдачах, графиках и правилах участия обычно публикуют на официальных страницах в социальных сетях или мессенджерах, поэтому горожанам рекомендуют регулярно проверять обновления.

В частности, актуальные объявления о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, формы регистрации и требования к получателям публикует официальный телеграмм канал "Церковь Спасения Помощь".

Организация работает по адресу проспект Мира, 24, и именно в их канале можно найти информацию о начале новых программ и условиях получения помощи.

Отдельно следует обратить внимание на деятельность Каритас. С 8 января организация производит выдачу специализированных гигиенических наборов для внутренне перемещенных лиц, переехавших в Полтавскую область после 1 января 2025 года.

Регистрация проходит по адресу ул.Гоголя, 28, начиная с 10:00. Для оформления поддержки необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку и документы, подтверждающие критерий уязвимости.

Организаторы предупреждают, что осуществляется проверка получения аналогичной помощи ранее. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 0503464883.

Важно, что речь идет пока о непродовольственных пакетах. Однако время от времени фонд выдает и пакеты с едой для уязвимых групп населения.

Выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве проходят не на постоянной основе, а в рамках отдельных программ, поэтому жителям советуют не ориентироваться на устаревшие объявления.

Актуальные данные по началу регистрации, количеству наборов и перечню категорий получателей появляются именно на официальных ресурсах организаций.

