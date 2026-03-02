Новый график движения поездов в Харькове также учитывает возможность удобной пересадки с пригородных электричек в пределах области.

Новый график движения поездов в Харькове ввела Укрзализныця для рейса №21/22 сообщением Харьков - Львов, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сама Укрзализныця .

Расписание адаптировали с учетом потребностей пассажиров сразу трех областных центров.

В компании сообщили, что изменения призваны сделать путешествия более комфортными для жителей и гостей Винница, Хмельницкий и Тернополь. Время прибытия скорректировали так, чтобы люди могли добираться до пунктов назначения за пределами действия комендантского часа.

Теперь отправление из Харькова происходит в 19:26 вместо 14:27. Прибытие в Винницу предусмотрено в 05:40, раньше поезд приходил в 00:54. В Хмельницкий склад прибывает в 07:32 вместо 02:42. В Тернополь в 09:14, тогда как раньше это было 04:35.

В ведомстве отмечают, что новый график движения поездов в Харькове также учитывает возможность удобной пересадки с пригородных электричек в пределах области. В частности, №6430 сообщением Изюм – Харьков прибывает в 17:21, а №6023 Слатино – Харьков – в 18:12, что позволяет успеть на вечерний рейс во Львов.

Отдельно предусмотрели вариант поездки в Каменец-Подольский. Пассажиры могут осуществить пересадку в Хмельницком на пригородный поезд №6383/6384 сообщением Хмельницкий - Ларга. Отправление происходит в 08:05, прибытие - в 11:40.

Билеты по обновленному расписанию уже доступны в приложении перевозчика, на официальном сайте компании и в кассах вокзалов. У перевозчика отмечают, что корректировка направлена ​​на улучшение логистики и удобства для путешественников в современных условиях.

