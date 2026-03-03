Работа для пенсионеров во Львовской области позволяет не только самостоятельно самостоятельно обеспечивать себя, но и оставаться социально активными.

Работа для пенсионеров во Львовской области в 2026 году предлагает различные возможности торговли, логистики и транспорта, сообщает Politeka.

Спрос на специалистов постарше остается высоким, особенно в компаниях со стабильной зарплатой и официальным оформлением.

На платформе work.ua среди актуальных предложений есть вакансии продавцов-консультантов в супермаркетах, комплектующих товаров на складах и водителей в такси.

Продавец-консультант в сети Сильпо может получать от 27 до 38 тысяч гривен в месяц. В обязанности входит обслуживание клиентов, подготовка товара, контроль качества и сроков годности продукции.

Компания обеспечивает адаптационные программы для новичков, возможности карьерного роста и дополнительные бонусы, включая страхование жизни и скидки на продукцию.

Для кандидатов с хорошей физической подготовкой доступны вакансии комплектующих и грузчиков на складе. Работа включает размещение товаров, подготовку заказов, погрузку и разгрузку продукции, а также поддержание порядка на рабочем месте.

Работникам предоставляют оплачиваемую учебу, стажировку и возможности развития в сфере логистики. Зарплата стартует от 33 тысяч гривен плюс премии, график предусматривает пятидневную неделю с двумя субботами в месяц.

Еще одним предложением является должность водителя в службе такси Uklon . Компания предоставляет авто, гибкий график и распределение дохода: 65% от поездок или 50/50 при брендировании транспортного средства.

Благодаря таким вакансиям старшие специалисты могут оставаться активными, поддерживать собственный доход и работать в комфортных условиях, соответствующих их опыту и навыкам.

Работа для пенсионеров во Львовской области позволяет не только самостоятельно самостоятельно обеспечивать себя, но и оставаться социально активными и уверенно интегрироваться в современный рынок труда.

