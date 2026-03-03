Подорожание проезда в Херсоне уже вызвало обсуждение местных жителей.

Подорожание проезда в Херсоне вступило в силу 7 февраля после принятия городскими властями новых тарифов на городской транспорт, сообщает Politeka.

Как отметили в пресс-службе горсовета, изменения произошли по решению исполкома «Об установлении тарифов на услуги городского пассажирского транспорта общего пользования». Новые ставки распространяются на весь электротранспорт и автобусные маршруты, курсирующие по Херсону.

Теперь поездка в троллейбусе стоит 6 гривен, а в маршрутках — 8 гривен. Также для школьников с ученическим билетом в период с 1 сентября по 30 июня предусмотрена льготная цена 4 гривны за поездку в маршрутных автобусах.

Городской совет подчеркнул, что это повышение тарифов стало необходимым из-за роста расходов на обслуживание транспорта и перевозки пассажиров. Предварительная корректировка стоимости билетов состоялась в августе 2021 года.

Подорожание проезда в Херсоне уже вызвало обсуждение среди местных жителей, поскольку новые цены увеличивают ежедневные расходы пассажиров, особенно тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом.

Власти города добавили, что повышенные тарифы позволят поддерживать техническое состояние маршрутов, обеспечить стабильность перевозок и своевременное обслуживание транспортных средств.

Жителей призывают учитывать новые расценки при планировании поездок и закладывать дополнительные средства в семейный бюджет.

Также следует отметить, что местные жители призывают планировать ежедневные поездки с учетом новых тарифов и обращать внимание на изменения в расписании транспорта.

