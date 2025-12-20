График отключения света в Полтавской области на 21 декабря поможет жителям уйти от неудобств.

В Полтавской области объявили график отключения света 21 декабря, сообщает Politeka.

Информация об этом появилась на сайтах Чернухинского территориального общества и Новосанжарского поселкового территориального общества .

Плановые работы по техническому обслуживанию электросетей могут привести к временным перерывам в электроснабжении нескольких общин.

Чернухинская территориальная община (Лубенский район)

с. Поездки

Улицы: Буцовка 29, 30, 31, 33, 34, 37; Победы 6, 7, 9, 10, 11, 22, 24, 26.

Время обесточивания: 09:00–15:00.

Причина: работы по техническому обслуживанию электросетей (кроме расчистки трасс ВЛ).

Новосанжарская поселковая территориальная община (Полтавский район)

с. Баловка

Улицы: Баллов четырех братьев 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48; Октябрьская 14, 29;

пров. Лесной 2, 4, 14; Луговая 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Мира 1/1, 2, 6, 8, 11/1; пров. Речной 1/5, 3, 5, 7, 9, 11; Сосновые 4, 8, 9, 10/3, 12, 13; пров. Тараса Шевченко, 7; Красноармейская, 15; Юбилейная 6.

Время обесточивания: 08:00–17:00.

Причина: работы по техническому обслуживанию электросетей (кроме расчистки трасс ВЛ).

Местные службы призывают жителей заранее подготовиться к временным перебоям и учитывать отключения при планировании бытовых и рабочих дел. График отключения света в Полтавской области на 21 декабря поможет жителям избежать неудобств и обеспечит безопасное проведение ремонтных работ.

Подробности о конкретных адресах и времени можно уточнить на официальных ресурсах АО «Полтаваоблэнерго» или по горячей линии компании.

