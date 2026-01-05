В рамках программы гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области призвана снизить финансовую нагрузку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области в этом сезоне начинается в рамках программы поддержки домохозяйств на зимний период 2025-2026 годов, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на покрытие базовых потребностей и улучшение условий проживания пожилых жителей региона. Организаторы отмечают оперативность предоставления ресурсов, чтобы люди смогли заблаговременно подготовить дома к холодам.

Проект реализуют "Каритас Полтава" совместно с международной католической организацией CRS Catholic Relief Services. Поддержка охватывает Полтавскую и Зиньковскую общины. Мобильные команды работают по определенному графику, поэтому жителям советуют следить за официальными объявлениями.

Получателями определены домохозяйства по уязвимым категориям. Речь идет о лицах с инвалидностью I–II группы, гражданах старше 60 лет, людях с ограниченными возможностями от рождения, а также одиноких родителях, беременных женщинах, матерях детей до трех лет, семьях с приемными детьми, пациентах с тяжелыми заболеваниями и многодетных семьях.

Для участия необходимо подготовить паспорт, налоговый номер, справку ВПЛ, реквизиты IBAN и документы, подтверждающие соответствующий статус. Поддержка предоставляется один раз на домохозяйство при отсутствии аналогичных выплат от других структур.

В рамках программы гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области призвана снизить финансовую нагрузку и обеспечить стабильность быта в сложный зимний период. Жителям рекомендуют заранее собрать необходимые бумаги, чтобы избежать задержек и получить поддержку.

