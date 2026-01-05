Работа для пенсионеров в Харькове предусматривает разнообразные вакансии для людей постарше, которые хотят оставаться активными и получать дополнительный доход.

Работа для пенсионеров в Харькове включает вакансии в сфере доставки, обслуживания автозаправочных станций и фармацевтики, сообщает Politeka.

Мы собрали наиболее привлекательные предложения работы для пенсионеров в Харькове с сайта work.ua.

Одной из них должность курьера в сети кафе японской кухни «СушиБос» с зарплатой от 34 000 до 38 000 грн. Работник может использовать свой автомобиль или мотоцикл, а также транспорт компании.

Данная работа для пенсионеров в Харькове предусматривает индивидуальный график, изменения с 10.30 до 22.00, ежедневную частичную выплату зарплаты (50%), оплату топлива и возможность получать чаевые.

Вакансия подходит для пожилых людей, активно передвигающихся по городу и готовых общаться с клиентами вежливо и профессионально.

Еще одна возможность – должность заправщика или младшего оператора АЗК на Дробицком Яру в сети ОККО с зарплатой 13 000.

Работникам обеспечивают официальное трудоустройство с первого дня, своевременную выплату зарплаты, оплачиваемый отпуск и больничный, а также бесплатное медицинское страхование. Обязанности включают в себя заправку автомобилей, консультирование клиентов и поддержание чистоты на территории АЗК.

Третий вариант – вакансия фармацевта в аптеке «Славутич». Для этой должности необходимы знания фармакологии и фармацевтической опеки, а также базовые навыки работы с ПК и 1С. Работникам предлагают гибкий график, оплату в формате ставка+премии, социальный пакет, внутреннее обучение и практику для студентов.

Данные предложения позволяют старшему поколению оставаться социально активным и поддерживать финансовую устойчивость.

