Работа для пенсионеров в Одессе открывает ряд местных постарше, которые хотят оставаться активными и получать стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Одессе предусматривает вакансии, не требующие большой физической нагрузки, но позволяющие работать в дружеских коллективах и с официальным трудоустройством, сообщает Politeka.

Мы посмотрели предложения работы для пенсионеров в Одессе с сайта work.ua.

Одной из интересных вакансий является техника по ремонту и мерчандайзера в компании Global Tech Service с зарплатой от 30 000 до 45 000.

Данная занятость подразумевает обслуживание торгового оборудования в розничных точках, технический сервис электронного оборудования и работу по маршруту в пределах закрепленного региона.

Работникам обеспечивают официальное трудоустройство, возможности карьерного роста, горюче-смазочные материалы, компенсацию амортизации собственного автомобиля и оплату мобильной связи.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Одессе – кассир сети «Сільпо» в районе Лиманка, с зарплатой от 24 300 до 25 400. Обязанности включают расчет гостей на кассе, контроль взвешивания и маркировку товаров.

Сотрудники получают стабильную зарплату, официальное трудоустройство, возможность индивидуального графика и поддержку коллег в процессе адаптации.

Также открыта вакансии продавца за витрину в Пересыпском районе с зарплатой от 24 400 до 25 500. Основные обязанности: обслуживание гостей, подготовка напитков и выкладка товара.

Работники получают официальное трудоустройство, возможность карьерного роста, разные корпоративные бонусы, скидки на продукцию и участие в мотивационных программах.

Для старшего поколения такая занятость подходит благодаря умеренным физическим нагрузкам, поддержке коллектива и возможности оставаться социально активными.

