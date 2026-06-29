Украинцам предоставляют не только бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Кривом Роге можно получить, обратившись в организацию «ВПЛ Украины», сообщает Politeka.net.

Подробности опубликовали на сайте организации.

ОО «ВПО Украины» в сотрудничестве с местными властями, представителями бизнеса и общественности, международными благотворительными и финансовыми организациями делает все возможное, чтобы обеспечить переселенцам достойную жизнь: предоставить жилье, трудоустроить, удовлетворить образовательные и культурные потребности.

Украинцам предоставляют не только бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге, можно получить юридическую и медицинскую помощь, а также поддержку в поиске жилья. Однако стоит отметить, что следует следить за страницей организации в Телеграмм, ведь именно там публикуют информацию о новых датах раздачи гуманитарных наборов.

Медицинская поддержка

Проводят курсы по медицинской помощи и разнообразным техникам самостоятельной поддержки физического и эмоционального здоровья, информируют о бесплатных лекарствах и медицинских услугах для внутренних переселенцев.

Жилье и трудоустройство

Предоставляется помощь в поиске и обустройстве жилья, организуется поселение внутри перемещенных лиц в местах компактного проживания, а также предоставляется информация о действующих программах государственной и международной поддержки переселенцев. Также способствуют внутриперемещенным лицам в поиске работы, обеспечивается информирование о возможностях участия в государственных программах трудоустройства.

Гуманитарная поддержка

Переселенцам предоставляют продукты питания, моющие и гигиенические средства. Помогают оформлять заявки на получение гуманитарной помощи других организаций.

Юридическая и медицинская

Предоставляются юридические консультации, правовые основы статуса ВПЛ, помогают восстановить документы и оформлять документы для получения государственных выплат и различных видов социальной поддержки.

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