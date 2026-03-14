В городе стартовала новая система оплаты за проезд в Виннице, которая призвана упростить расчеты и сделать поездки более быстрыми и комфортными, сообщает Politeka.

В общественном транспорте установлен современный механизм покупки билетов, позволяющий пассажирам покупать их через мобильные приложения или сканируя QR-код непосредственно со смартфона.

QR-коды разделены на две категории: желтые для пользователей ПриватБанка и розовые для monobank . Система также поддерживает оплату картами любых банков. Оборудование постепенно устанавливается во всех автобусах, троллейбусах и маршрутках.

Для пользователей Приват24 достаточно выбрать количество билетов, карту и нажать «Купить» – электронный документ хранится в приложении. В monobank покупка подтверждается через приложение или браузер, а билет мгновенно отображается на экране с QR-кодом для проверки.

Таймер действия электронного билета составляет 60 минут, а на нем указан бортовой номер транспорта. В случае случайного закрытия страницы можно восстановить документ через историю браузера.

Представители компании отмечают, что новая система оплаты за проезд в Виннице оптимизирует процесс расчета, ускоряет передвижение и повышает уровень сервиса.

Также стоит отметить, что местным жителям советуют ознакомиться с правилами использования QR-кодов и приложений, чтобы воспользоваться всеми преимуществами и экономить время поездок.

Также рекомендуется отслеживать обновление системы, чтобы максимально эффективно использовать электронные билеты и избегать задержек в пути.

