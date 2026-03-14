Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области в основном предлагают в формате сожительства с хозяевами с расчетом на ответственность.

В Полтаве и Котелевском районе стали доступны новые варианты в рамках инициативы бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области, сообщает Politeka.

Объявления предусматривают размещение в частных домах с приусадебными участками и общим бытом.

В Полтаве, на переулке Тупом, предлагают просторную отдельную комнату с садом и огородом. Формат подходит для женщины или супруги без детей. Удобства частичны, однако в помещении тепло и созданы базовые условия. Рядом проживает пожилая женщина, которая обслуживает себя самостоятельно, но имеет возрастные нарушения памяти. От кандидатов ожидают аккуратности, порядочности и готовности поддерживать порядок во дворе, а также помогать с несложными хозяйственными делами.

Другой вариант расположен в селе Козловщина Котелевского района. Там сдают комнату дома с водоснабжением, канализацией, газовым отоплением, душем и туалетом. Установлен бойлер, проведен интернет, на случай отключений предусмотрен инвертор. Летняя кухня дает возможность готовить в теплое время.

На территории содержатся кур, собака и кошки. Владельцы ищут женщину для совместного проживания и взаимной поддержки. В населенном пункте работают магазины, школа, детсад, в областной центр около 17 километров, транспорт курсирует регулярно.

Специалисты советуют внимательно проверять объявления с финансовыми обещаниями от незнакомых лиц, чтобы не наткнуться на мошенников.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области в большинстве своем предлагают в формате сожительства с хозяевами с расчетом на ответственность, взаимоуважение и участие в ежедневных делах.

