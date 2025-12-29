Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье помогает людям стабилизировать жизнь.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предусматривает государственную поддержку в виде временного проживания, сообщает Politeka.

Каждая украинская семья или отдельное лицо может получить дом по месту фактического проживания сроком до одного года с возможностью продления, если нет возможности найти собственную крышу над головой.

Минимальная площадь определена на уровне шести квадратных метров на человека. Решение о предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожье принимается на основе балльной системы оценки потребности, что позволяет объективно определять приоритеты.

Первоочередное право на получение помещения имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, утратившие трудоспособность люди, а также пенсионеры, чьи дома или квартиры стали непригодными для проживания из-за войны.

Программа обеспечивает базовые условия для комфортного проживания, включая безопасное помещение и возможность самостоятельного приготовления пищи. Кроме того, предусмотрена помощь в ведении домашнего хозяйства и социальная поддержка для переселенцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье помогает людям стабилизировать жизнь, почувствовать безопасность и получить минимальные условия для жизни. Чтобы воспользоваться программой, гражданам нужно встать на учет в центре предоставления административных услуг, исполнительном органе городского совета или районной государственной администрации.

После подачи документов на каждое лицо или семью заводится учетное дело, присваивается индивидуальный номер, по которому осуществляется дальнейшая идентификация и контроль за распределением жилья.

